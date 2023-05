ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mida ootate kohtumisest regionaalministriga?

Soovime teada saada, millist rolli hakkab täitma Ida-Viru esindaja ja millised on tema ülesanded. On põhimõtteline küsimus, kas tegu hakkab olema Ida-Virumaa esindajaga valitsuses või valitsuse esindajaga Ida-Virumaal.

Ida-Virumaa omavalitsuste seisukoht on, et esindajat on mõtet määrata vaid siis, kui temast tekib kasu Ida-Virumaa arengule. Tahamegi reedel ministriga arutada, kuidas seda saavutada. Meie teada ei ole esindaja isiku ega tema ülesannete asjus midagi veel otsustatud, seetõttu ongi praegu õige aeg sel teemal rääkida. Meil omavalitsuste poolt on kogunenud hulk ettepanekuid selle kohta.