ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks riik koolitoidu rahastust ei suurenda?

Riik on tulnud appi koolilõunatoetusega, kuigi seadus ütleb, et see on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Lisaks me oleme teinud ka mahetoidupakkumise koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides ning need vahendid on planeeritud maaeluministeeriumi eelarves ja saavad olema uue regionaalministeeriumi eelarves ja need on üle miljoni, 1 200 000 eurot. Eesti on üks enim koolitoitu panustavaid riike nii Euroopas kui maailmas, seda nii riigieelarveliste toetustena kui ka kohaliku omavalitsuse panusena koolilõunaks. Loomulikult, hinnad on tõusnud ja sellega seoses saame seda arutada ka riigieelarve arutamisel, mis on meil augustis plaanis valitsuses ja loodetavasti septembris riigikogus.