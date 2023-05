JUHTKIRI ⟩ Kuulujuttude vastu aitavad selged ja ausad sõnumid

Ühelt poolt on võib-olla isegi hea, et neid ette veerenud pähkleid peavad purema noored linnavalitsuse liikmed, kes pole varem linnavalitsemise süsteemiga seotud olnud. Teistel oleks neid möödapääsmatuid ümberkorraldusi ilmselt veelgi keerulisem teha.

On suuresti paratamatu, et kulude kärpimised põhjustavad pingeid, närvilisust ja infomüra. Aga samas ei sünni need ka päris tühja koha pealt. Need puudutavad paljusid inimesi ja perekondi. Kuulujuttude vastu on kõige parem rohi oma plaanide, ükskõik, kui meeldivad või ebameeldivad need ka poleks, üksikasjalik ja kaameli kannatusega selgitamine. Seda annab kõvasti parandada.