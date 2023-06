Mängu- ja harjutusväljak ning tühjad majad. Narva-Jõesuu linn on vaatamata hulgale tühjalt seisvatele majadele hakanud Viivikonda panustama, sest näeb asulal tulevikku.

Pärast haldusreformi Kohtla-Järvelt Narva-Jõesuule üle läinud hääbunud kaevuriasulad Viivikonna ja Sirgala on nüüd, kuurortlinna koosseisus hakanud saama kindlamat tulevikku. See näeb ette, et Sirgalas lammutatakse pooltühjad ja tühjad elamud ning elanikud kolitakse mujale. Viivikonna aga võib saada uue võimaluse taas elule ärgata.