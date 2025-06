Toila SPA hotelli keldrikorrus peidab endas tõelist varandust

Kõige uuem soojusvaheti on toodetud juba Eestis, mida reedavad eestikeelsed kirjad. Taamal Saksamaalt tarnitud Menerga seade. "Värv on teine, aga põhimõte on sama − soojast veest energia tagasi saada," ütleb Jaak Pruunes.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik