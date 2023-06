NÄDALA KUJU ⟩ Mati Lilliallik

Olles tõusnud Eestis rahvaspordisündmuste korraldamise suurmeistriks, toob ta laupäeval Narva linna tänavatele jooksma ja kõndima tuhandeid inimesi. Narva jooksu peakorraldajana alates 2011. aastast on ta innustanud idavirulasi regulaarselt tervisesporti tegema. Lisaks sellele on see Ida-Virumaa rahvaspordipidu saanud põhjuseks, miks tuhanded inimesed mujalt Eestis vähemalt korra aastas sõidu Narva ette võtavad. Sajad narvalased, kes on vabatahtlikena raja ääres abiks, on saanud aga väärtusliku kogukondliku tegevuse kogemuse. Kolm head asjad korraga!