Lidl langetas kümnendiku toodete hindu, kärped puudutavad kõiki kategooriaid

Lidl Eesti värsked hinnakärped puudutavad ligikaudu kümnendikku kogu Lidli kaupluste püsisortimendist. Ettevõte on juunikuu jooksul langetanud kõigis oma kauplustes paljude toodete hindu kuni 30% võrra.

Lidl Eesti juhatuse esimees Maciej Urbanski ütles: "Täna mõjutab paljude inimeste elu kõrge elukallidus ning me oleme leidnud viisi, kuidas oma toodete hindu veelgi langetada. Eesti turule sisenemise hetkest oleme olnud hinnaliider ning andnud eeskuju ka teistele turuosalistele. Jätkuvalt on meie kindel lubadus pakkuda kõrge kvaliteediga kaupa parima võimaliku hinnaga vaatamata väljakutsetele ülemaailmsel toiduturul."

Lidl Eesti juhi sõnul on selline hinnaalandus võimalik ennekõike tänu Lidli omakaubamärgi mudelile, mis põhineb nii tugevatel rahvusvahelistel ostulepingutel kui edukal koostööl kohalike tootjatega paljudes olulistes valdkondades, ennekõike näiteks piimatooted ja hooajalised köögiviljad.

Vaatamata üldistele tarneahela probleemidele, inflatsioonisurvele ja paljude igapäevaste toiduainete, sealhulgas liha, piima, leiva ja muude toiduainete järsule hinnakõikumisele, on Lidl olnud Eesti madalaima hinnaga jaemüüja.

Lidlist

Jaemüügifirma Lidl, mis on osa Schwarzi jaekontsernist, mille peakontor asub Neckarsulmis, on üks juhtivaid ettevõtteid toiduainete jaemüügisektoris Saksamaal ja Euroopas. Lidl on esindatud 32 riigis üle maailma ning haldab 12 000 kauplust ja enam kui 200 logistikakeskust 31 riigis.