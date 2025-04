VFEST rikastab Ida-Virumaa kevadet põnevate muusikute kontsertidega

Ta lisas, et neil välisartistidel, kes Ida-Virumaal neil kontsertidel üles astuvad, on mitmetes Euroopa riikides suur fännide hulk. "Konkurents on seal ka muusikute seas väga tihe, aga nad on suutnud leida oma muusikale austajaid. Ja kui äratatakse tähelepanu näiteks 80 miljoni elanikuga Saksamaal, nagu on suutnud The Beauty Of Gemina või wavvyboi, siis see on juba suur õnnestumine ja näitab, et nende muusikas on midagi erilist ja köitvat," sõnas ta.