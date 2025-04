Kasuta võimalust: uus toetusmeede korterelamute rajamiseks Ida-Virumaal

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et Ida-Virumaal on potentsiaali uute korterelamute arendamiseks rohkem, kui seda praeguseks on tehtud. "Lähiaastatel on maakonda lisandumas ka mitmeid uusi ettevõtlusinvesteeringuid, mille tulemusena vajatakse juurde erinevaid keskmisest kõrgema palgaga spetsialiste. Tänapäevaste elamistingimuste pakkumine on üks võtmeteemasid inimeste tööle asumiseks piirkonnas. Kutsume taotlusvoorus osalema ettevõtjaid, kes on valmis reageerima nõudlusele rajada piirkonda uusi elamispindu ja panustama seeläbi Ida-Virumaa elu- ja ettevõtluskeskkonna arengusse," lisas ta.