Korraldatud purgimisteenusest

* Kontrolli, kas sinu kinnistu asub korraldatud purgimisteenuse alal: reoveekogumisalade kaart on leitav Keskkonnaportaalist https://register.keskkonnaportaal.ee/register.

Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla ja Lüganuse valla piirkonna reoveekogumisaladel korraldab purgimisteenust OÜ Järve Biopuhastus (JBP) ning seda piirkonnas kehtiva ühiskanalisatsiooni hinnaga, milleks on 1,64 eurot/m³ (lisandub käibemaks). Purgitava kinnistu reoveemahuti peab olema lekkekindel ning mahutama vähemalt kahe nädala jooksul tekkiva reovee. Mahuti asukoht peab olema purgimisteenust osutavale autole vabalt ligipääsetav ning purgitav reovesi vastama olmereovee reostusnäitajate piirväärtustele. Teenust osutatakse avalduse alusel kuni kaks korda kuus.

Vee-ettevõtja ei pea korraldama purgimisteenust isikule, kes on vabatahtlikult loobunud ühiskanalisatsiooniga liitumisest, st kellele on välja ehitatud ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus, kuid kes on teenusest vabatahtlikult loobunud.