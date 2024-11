Narvas riisuvad lehti nüüd rehameeste asemel masinad

Innovatsioon Narva parkides

Stell on investeerinud üle 150 000 euro uutesse muruhooldus- ja lehekoristusseadmetesse, sealhulgas on soetanud Wiedenmann Super 500 masinaid, mida kasutatakse sügisel lehtede üleskorjamiseks. Samasuguseid masinaid on ettevõte juba viis aastat edukalt kasutanud lehtede koristamiseks Tartus, kus saadud majanduslik efekt ja keskkonnamõju on igati ootustele vastav. Kogu Narva linna haljasalade teenindamiseks on soetatud erinevat tehnikat ja masinaid koguväärtuses üle 400 000 euro. See investeering võimaldab linna haljasaladele tuua tänapäevased lahendused, mis on käsitsi riisumisest mitu korda efektiivsemad.