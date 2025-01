INSENERIHARIDUS − võti Ida-Virumaa tulevikku

Microsofti kaasasutaja ja filantroop Bill Gates on öelnud: "Inseneriteadus on suurepärane viis maailma muutmiseks. See on valdkond, kus saab tõeliselt midagi muuta." Tesla ja SpaceXi asutaja Elon Muski sõnul on inseneriteadus maailmas eksisteerivast kõige lähedasem maagiale.