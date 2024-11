Viieaastane Kohtla-Järve Gümnaasium on kogukondade ühendaja

Tema kokku pandud koolimeeskond oli veetnud terve suve arvukatel koosolekutel, et kõike ette valmistada ning vastata nii enda kui kogukonna ja ka riigi ootustele.

Kohtla-Järve Gümnaasium on alati soovinud olla kogukondade ühendaja ja esimesest aastast alates on kooli aatriumikohvikus Koht37 korraldatud mitmesuguseid üritusi kõigile huvilistele. Aastate jooksul on toimunud sadu sündmusi alates muusikaõhtutest, käsitöö töötubadest, keelekohvikutest kuni kohtumisteni huvitavate persoonidega.

Aastate jooksul on üha rohkem inimesi seadnud sammud õhtupoolikul gümnaasiumi poole, et seal toredasti aega veeta. Eriti populaarseks on saanud Arukate Akadeemia mälumänguõhtud Neeme Kuninga eestvedamisel.

Kool on rikastanud kohalikku kultuurielu põnevate sündmustega ning pälvinud selle eest ka mitmel korral tunnustuse. Need on olnud muu hulgas traditsiooniline omaloominguliste laulude võistlus "Väike laul suurele lavale", maakondlik laulupidu "Laulutungal", kontsertetendus "Kiip!?" ja koolide teatejooks 106x1000, koolibändide festival "Antidolorosum" ja palju muud.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi noorteorkester koos solistidega on kujunenud arvestatavaks esinejaks Ida-Virumaa kultuurielus ning neid kutsutakse esinema erinevatele üritustele, konverentsidele ja galadele. See annab noortele muusikahuvilistele esinemiskogemusi ja võimalusi osaleda suurtes projektides.