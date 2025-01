Talvine Ida-Viru üllatab: kolhoosipidu, karjäärisafari ja õhtusöök looduses lõkke ääres

Ainult Ida-Virumaal on võimalik osaleda vaatemängulisel avastusretkel tehisallikate ja šahtide juurde, kus maapõuest välja pressivat vett on suunata aidanud inimkäsi. Kui ei teaks, arvaks, et meilgi on imelised geisrid. Samuti olete oodatud vallutama Eesti mägesid! Kolm üksteise naabruses kõrguvat Kiviõli tehismäge ootavad üle pika aja taas vapraid ronijaid ning kohapeal selgub, miks pole päris õige neid künkaid tuhamägedeks nimetada ja miks on Kiviõli linnal just selline nimi. Tubasemate tegevuste otsijatele sobib hästi kontserdipakett: Maria Faust ja Sointi Jazz Orchestra koos majutusega Saka Mõisas.