21. märtsil esinevad Jõhvis ALIKA ja Liechtensteini muusikud

Järgmise reede õhtul näeb Jõhvi kontserdimajas teiste seas esinemas nii Liechtensteini muusiku Michael Sele bändi The Beauty of Gemina.

Eesti ja Liechtensteini muusikud toob Jõhvi kontserdimajja "EST-LI: Sound Connections" nimelisele sündmusele kokku muusik ja eelkõige Sillamäe kultuurielu peakorraldaja Vladimir Võssotski. Teadaolevalt on see esimene kord, mil Eestis on võimalik osa saada sellest, millist mitmekesist ja põnevat muusikat tehakse selles Šveitsi ja Austria vahele jäävas väikeriigis. Kontserdid toimuvad ühel õhtul nii Jõhvi kontserdimaja kammersaalis kui suures saalis.​

The Beauty of Gemina (FL)

Liechtensteinist pärit helilooja, laulja ja produtsent Michael ​Sele asutas 19 aastat tagasi Šveitsis melanhoolset alternatiivrokki mängiva bändi The Beauty of Gemina (TBOG), mis on saanud tuntuks nii Euroopas kui ka Lõuna-Ameerikas. Nad on esinenud 25 riigis ja andnud üle 300 kontserdi. Nende lood ja albumid on jõudnud alternatiivroki edetabelite tippu nii Saksamaal kui Šveitsis.​