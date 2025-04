Kas olete valmis kevadiseks seikluseks salapärastes ja kaunites Ida-Viru paikades?

Laupäeval, 3. mail 2025 on aga kõik, kes armastavad avastamist, loodust ja aktiivset eluviisi, kutsutud Kiviõli Seikluskeskuses viiendat korda toimuvale SeiklusFestile! Juubelipeole on kutsutud ka slackline’i maailmarekordi omanik Jaan Roose, Prantsuse tänavatsirkuse artist Sylvain Oulula, ansambel Trad.Attack! ja laulja Alika Milova. See pole lihtsalt festival – see on päev täis seiklusi!