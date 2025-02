Keskkonnahoid saab alguse vähesest

Mida on vaja

Kasutatud või töödeldud materjalidest valmistatud kostüümi või kollektsiooni, idee lühikirjeldust ja selgitust, kuidas on see seotud teemaga "Roheline laine", ning videot kollektsioonist või kostüümi loomise protsessist. Oodatud on kuni viie minuti pikkune lavaesitlus, mis võib sisaldada kostüümi demonstratsiooni muusika saatel.