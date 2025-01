Täiendusõppe tähtsus Ida-Virumaa majanduslike muutuste toetamisel

Heaks eeskujuks sellisest koostööst on TalTechi Virumaa kolledži ja Enefit Poweri ühiselt loodud mikrokraadiprogramm keemiatehnoloogia valdkonnas. Programm on spetsiaalselt loodud, et pakkuda juhtiva tööstusettevõtte spetsialistidele just neid teadmisi ja oskusi, mis vastavad praegustele turuolukorra nõudmistele. See tagab, et koolitused ei jää üldisteks, vaid keskenduvad konkreetsete töökohtade ja valdkondade praktilistele vajadustele.