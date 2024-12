Pensioni planeerimine − teadlikud valikud täna, suur võit tulevikus!

Pensionipõlv võib tunduda küll midagi nii kauget, et sellele on raske mõelda. Kuid mida hiljem pensionile mõtlema hakata, seda väiksem on võimalus, et suudad endale tulevikuks soovitud elu tagada. Sama loogiline nagu unistamine oma kodu ostmisest, reisile minekust ja pere loomisest on unistamine pensionist kui enda väljateenitud puhkusest. Kui tead, mida soovid, saad koostada isikliku tegevusplaani ning süsteemselt, järjepidevalt ning eesmärgipäraselt oma raha koguma hatata. Keegi meist ei taha kahetseda ja tõdeda, et unistused ei täitunud, sest õigel ajal ei tegutsenud. Teadlik inimene planeerib pensionipõlve juba tööelu algusest peale ning seda kogu tööelu jooksul. Mida varem alustad ja pikaajalisemalt investeerid, sealhulgas II ja III samba kaudu, seda enam saad liitintressi võlust võitu.