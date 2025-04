Uued lahendused energeetikas on Ida-Virumaa arengu võti

Tõepoolest − kuidas tekitada tänases olukorras, kus põlevkivil toiminud energeetika pole enam konkurentsivõimeline, uued lahendused, mis oleksid nii piisava võimsusega kui ka hinnalt soodsad? Milline roll on taastuvenergeetikal tuleviku energiasüsteemi konkurentsivõime ja varustuskindluse tagamisel?

Paljuski nendele küsimustele keskendub Õiglase Ülemineku Fondi kõrgkoolidevahelise teaduskonsortsiumi teadlaste tegevus. Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlaste koostöös otsitakse eeloleva nelja aasta jooksul just Ida-Virumaa ettevõtetele sobivaid praktilisi lahendusi keskkonnasõbraliku ning taastuvatele allikatele tugineva energiamajanduse loomiseks.

Seejuures on väga oluline teadlaste tihe suhtlus kohalike ettevõtetega, et tunnetada paremini kohalikke olusid ja inspireerida ettevõtteid uusi lahendusi praktikas rakendama.

Seminarile oodatakse osalema kõiki Ida-Viru ettevõtete esindajaid, kes on huvitatud innovatsioonist energeetika vallas. Kavas on nii teadlaste ülevaated valdkonna viimastest arengutest kui ka ühisarutelud tehnoloogia parimate rakendusvõimaluste üle.

"Taastuvenergeetikal on Eesti tuleviku energiasüsteemi pikaajalise konkurentsivõime ja energiajulgeoleku tagamisel keskne roll. Energia tootmise kõrval on seejuures üks olulisemaid küsimusi selle salvestus- ja muundamisvõimaluste arendamine," ütles Tartu Ülikooli füüsikalise keemia teadur Ove Oll .

Seminaril tutvustatakse nii kõrg- kui ka madaltemperatuursete elektrolüüserite ja kütuseelementide rakendus- ja arendusvõimalusi, millega on Tartu Ülikooli teadlastel pikaajalised kogemused ka ettevõtluskoostöös. Nii on Tartu Ülikooli keemia instituudi partnerid olnud näiteks Elcogen, Stargate Hydrogen kui ka H2Electro, mis on kõik energiatehnoloogiate arendamisel olulised tegijad.