Juubelit tähistav festival "Jazz Time" toob Sillamäele muusikuid ligemale kümnest riigist

Teine selle kontserdi osaleja on James Werts World Project (USA-Eesti) eesotsas vokalist James Wertsiga, kes on Sillamäe džässifestivalil esinenud korduvalt. Kollektiivi liider on pärit Los Angelesest, kuid Eestist on juba ammu saanud tema kodu.

Esimest korda saab Sillamäel kuulata Julia Perminova triot (Prantsusmaa-Saksamaa-Portugal). Vene pianist ja helilooja elab Pariisis ning särab Euroopa pealinnade džässilavadel. "See, et teda siin kuulda saame, on suur vedamine. Sellise tasemega artiste õnnestub meil osalema kutsuda tänu sellele, et "Jazz Time" on tuntust kogunud ka kaugel väljaspool Eestit ja meil on nende aastate jooksul tekkinud palju sõpru," rääkis Vladimir Võssotski.