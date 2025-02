ALUTAGUSE MARATON 2025 Naistemaraton, öömaraton ja klassikamaraton sõidetakse Eesti parimatel suusaradadel

Alutaguse maratoni peakorraldaja Robert Peetsi sõnul on mitmete talgupäevade tulemusel valmistatud ette ligemale 19 kilomeetri pikkune kvaliteetne suusarada, mis saab viimase lihvi reedel. "Suuremal osal rajast on lumekihi paksus rohkem kui 30 sentimeetrit," ütles ta.

Tänavuse Alutaguse programmi avab laupäeval kell 15 startiv naistemaraton, kus on võimalik valida 9 km ja 19 km pikkuse raja vahel. Naistemaraton võeti Peetsi sõnul esmakordselt Alutaguse maratoni kavva, et innustada ja julgustada rohkem naisi maratonidel osalema.

Naistemaratonil osalejatel pakutakse mitmeid privileege, mida teistel suusavõistlustel ei ole:saab tasuta suuski rentida, samuti ei küsita raha suuskade määrimise eest. Rajal liiguvad ka grupijuhid, kellelt on võimalik vajadusel nõu ja abi küsida. Naised saavad rajale minnes jätta teised pereliikmed meeste- ja lastehoidu, kus pakutakse ka ühistegevust.

Kuuendat korda sõidetava populaarse öömaratoni start on Alutaguse tervisespordikeskuse staadionil laupäeval kell 18. Sõit toimub pealampide valgel. Et ilmaprognoos lubab laupäeva õhtuks selget ilma, siis on suusatajate saatjateks taevas säravad kuu ja tähed. Pimedas metsas suusatamine pakub erilist emotsiooni ja paljud varasemate aastate osalejatest tahavad seda taas kogeda.