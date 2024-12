Saa osa ägedadest elamustest 7. detsembril toimuval Narva talvejooksul!

Kui varasematel aastatel on stardi- ja finišipaik olnud Astri keskuse juures, siis sel aastal kolib see Fama keskuse juurde. Jooksuring on endise 5 kilomeetri asemel 2,5 kilomeetrit pikk ning näiteks 10 km jooksus osalejatel tuleb seda läbida neli korda.

Lühem ring muudab peakorraldaja Marko Tormi sõnul raja hooldamise ja turvamise lihtsamaks, aga samas on raja ääres tihedamalt ergutuspunkte, kus esinevad nii muusikud, tantsijad, diskorid, tuleneelajad, trummipõristajad ja teised, nagu see Narva talvejooksudel tavaks on saanud. Samuti jagatakse auhindu kostüümide eest, tänu millele annab see talvejooks osaliselt ka karnevali mõõdu välja.

Narva Talv pakub aktiivsetele inimestele kuhjaga häida emotsioone. Foto: Eesti ööjooks Eesti ööjooks "Narva talv" 7. detsembril Narvas, põhistardid kell 17. Start ja finiš Fama keskuse juures. Distantsid: 5 km ja 10 km, rahvadistantsid (ilma medali ja ajavõtuta) 2,5 km ja 7,5 km. Rada kulgeb Narva kesklinnas. Registreerumine ja lisainfo: www.eestimaraton.ee.

Uuendusena on sel aastal kavas ka niinimetatud rahvadistantsid 2,5 km ja 7,5 km, kuhu pääseb osalema vaid sümboolse 4 euro suuruse tasu eest, kuid aega ei võeta ja medalit ei saa. "Ikka on olnud inimesi, kellele on ka tavapärane osavõtutasu olnud liiga suur, aga kes tahaksid sel üritusel osaleda, kuid kellele ei ole aja mõõtmine ja medal nii olulised. Sel aastal on see võimalus olemas," sõnas Torm.

Eelmisel aastal osales kerges lumesajus ja seitsmekraadises pakases Narva talvejooksul 800 inimest. Marko Torm tõdes, et sellisel üritusel ei jahita rekordeid, vaid nauditakse eelkõige õhkkonda − selle nimel võtsid sajad inimesed Eesti eri paikadest ette pika teekonna piirilinna Narva.