Vene Teatri külalisetendused: „Nimetu täht” 19. novembril Jõhvis

Peaosades on Vene Teatri noored staarid Marika Otsa ja Mikhail Manevich, kes on end tõestanud sellistes tõsistes lavastustes nagu näiteks „Charoni koor” ja „Seotud”. Näitlejate sõnul on „Nimetu täht” muutumise lugu. „Mulle tundub, et see lavastus ja näidend räägib inimeste muutumisest armastuse mõjul, ükski melodraama ei saa olla ilma irooniata, nii et seal on ka koomilisi hetki," selgitas Manevich. Tema kangelane Mirou on astronoom, kuid teda ei saa nimetada igavaks − ta on armunud teadusesse ja taevalaotusesse. Noormehe peensusteni kontrollitud mikromaailm kukub kokku juhuslikul kohtumisel seltskonnakaunitari Monaga. Kangelanna satub talle täiesti võõrasse maailma, kus kehtivad teistsugused seadused ja kus on kummalised inimesed − tema jaoks on see avastuste jada. Tunne lahvatab kui särav tähesadu, kuid mõnikord on lihtsam avastada uut galaktikat kui mõista ja hoida enda läheduses Tähte...