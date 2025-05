Õiglase ülemineku fond on aidanud tuua Ida-Virumaa tööstusaladele uusi ettevõtteid

Uusküla spaahotell peab sel nädalal sarikapidu

Uusküla loodusspaa ehitus on jõudnud nii kaugele, et madala hoonestuse kõrval on saavutanud täiskõrguse kaheksakorruseline tornmaja.

"Madal hoonestus on kõige rohkem kaks korrust ja on eraldi majutuskompleks. See on majutusringina väga oskuslikult mändide alla paigutatud, nii et männid on ringi sees ja väljas hoolikalt alles hoitud," rääkis Uusküla loodusspaa juht Killu Maidla, lisades, et see meenutab Arvo Pärdi keskust Laulasmaal, mis on samuti loomulikult mändide alla külvatud justkui looduslik lisa.