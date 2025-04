Kosmeetikast tuumaenergeetikani − magistrikraad, mis avab uksi

Keemia on ühtaegu tehnoloogiatihe ja ääretult põnev. "Keemiatehnoloogia on aidanud inimkonnal lahendada mitmeid olulisi probleeme ja oluliselt tõsta meie elukvaliteeti − olgu selleks nüüdisaegne ravimitööstus, uuenduslikud materjalid, energialahendused või keskkonnasõbralikud ja keskkonda, inimesi ning muid ressursse säästvad tehnoloogiad," selgitab TalTechi Virumaa kolledži vanemlektor ja programmijuht Jasper Adamson. "Selliste tehnoloogiate edasiarendamiseks on tööturul vaja spetsialiste ja keskastmejuhte, kes teavad ja tunnevad keemiat ning oskavad tehtavaid uuendusi ellu viia."

Keemia laiad võimalused ettevõtluses

Tänu keemiatööstuse uuendustele on kõrgtehnoloogilisi materjale, mille arendamisel on juba aatomi tasandil kasutatud keemiaalaseid inseneriteadmisi. Uute omadustega materjalid loovad ka ettevõtluses uusi võimalusi. Keemia mängib olulist rolli ka toidutootmises, samuti põllumajanduses − väetised ning taimekaitsevahendid aitavad tagada saagikuse ja toidujulgeoleku. See kehtib ka kütuste vallas − palju on räägitud uuenduslikest vesinikutehnoloogiatest, kuid keemia on vajalik ka tuumaenergeetikas, et tuumajaamas toimuvad keemilised protsessid oleksid kasulikud, kontrollitud ja eelkõige ohutud.

"Eesti keemiatööstus on täis huvitavaid väljakutseid ning sisuliselt on pärast õpet võimalus keemiainsenerina osaleda erinevate valdkondade ettevõtete tööstusprotsessides alates toiduainetööstusest kuni kosmeetika, ravimite, väetiste, kütuste ja tuumaenergeetikani," ütles Adamson. "Nõudlus keemia- ja keemiatehnoloogia teadmistega spetsialistide järele on tööturul suur ning õppekava lõpetanute tööpõld lai."

Foto: Erakogu

Karjääripöörde ja täienduse võimalus