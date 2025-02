KOHTLA-JÄRVE TULEB TALLINNASSE Rokkooperi "Kohtla-Järve" viimane etendus on 16. veebruaril Alexela kontserdimajas

Rokkooperi projektibändis mängivad teiste seas klahvpille legendaarsete ansamblite Ruja ja Rock Hotel liige Margus Kappel ning basskitarri Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur.

Ooperi lavaletoomisesse oli kaasatud ligemale sada Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilast ja õpetajat.

Helilooja Siim Aimla ütles pärast 23. novembril toimunud esietendust, et ei kõhelnud hetkegi, kui Hendrik Agur talle rokkooperi loomisest esimest korda rääkis. "Ma ütlesin kohe "jah!". Mida hullemad ideed, seda rohkem ma käima lähen!"

Hendrik Agur sõnas, et panna kokku selline etendus, kus laval on ligemale sada inimest ja poolsada inimest taustajõududena toeks, oli ühe õppeasutuse poolt logistiliselt üsna keerukas katsumus. "Eks me tegutsesime võimete piiril, aga vaataja silmis kõik toimis."

Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo on tõdenud, et on fantastiline olla linnapea linnas, millel on omanimeline rokkooper. "See on vägev asi," ütles ta.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit valis rokkooperi "Kohtla-Järve" eelmise aasta Ida-Virumaa kultuurisündmuseks. Kultuurkapitai Ida-Virumaa ekspertgrupp tunnustas Kohtla-Järve Gümnaasiumi rokkooperi lavaletoomise eest aastapreemiaga.

Rokkooperi "Kohtla-Järve" maailma esietendus eelmisel aastal 23. novembril Kohtla-Järve kultuurikeskuses. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik Rokkooper "Kohtla-Järve" Libretist ja lavastaja on pikaaegne Rahvusooper Estonia peanäitejuht ning praegune Kohtla-Järve Gümnaasiumi etenduskunstide õpetaja Neeme Kuningas. Muusika on loonud Siim Aimla, laulutekstide autor on Aapo Ilves. Rokkooperis teeb kaasa Kohtla-Järve Gümnaasiumi projektbänd, noorteorkester, segakoor, solistid ja tantsijad. Laval on ka ooperisolistid Priit Volmer, René Soom, laulev näitleja Eduard Toman, Janek Pahka, Lilian Reinmets, noored muusikud Loora-Eliise Kaarelson ja Kauro Tafitšuk ning tantsustuudio Viis Tähte. Kaastegevad Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaia laululapsed. Idee autor: Hendrik Agur Muusikaline juht: Lilian Reinmets Lavatehniline juht: Daniil Morin Visuaalikunstnik: Kati Jägel-Paal Koreograaf: Ainikki Seppar Koorijuhid: Lilian Reinmets ja Urve Tooming Helirežissöör: Rain Orgus Stilist: Liisi Kauber Piletid Piletilevist: 28 eurot, (õpilased, tudengid ja pensionärid 23 eurot)