Koolinoored võtavad üksteiselt mõõtu uues võistlussarjas Ida-Virumaa kuldlliiga

Võistluse peakorraldaja MTÜ Kuldliiga eestvedaja Mati Lilliallik, kes pälvis mullu siinse spordielu rikastamise eest ka Ida-Virumaa kultuuripärli tiitli, ütles, et soovib selle uue võistlussarjaga innustada Ida-Virumaa noori rohkem ja tõsisemalt kergejõustikuga tegelema. "Ida-Virumaalt on tulnud mitmeid väga häid kergejõustiklasi, kes on jõudnud ka Eesti koondisesse. Kuid arvestades maakonna suurust ja koolide arvu ning viimastel aastatel valminud või korda tehtud staadione, võiks kergejõustiku kandepind tunduvalt suurem olla. Loodan siiralt, et selline võistlussari aitab suurendada huvi kergejõustikualade vastu. Lisaks on sellisel võistlusel hea tugevdada ka koolivaimu, kui heideldakse kooli nimel ja toetatakse tribüünidel oma kaasõpilasi."