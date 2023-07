Läti on küll meie naaberriik, aga Ida-Virumaa on lätlastele üsna vähetuntud kant. Näiteks koroonaeelsel ajal moodustasid lätlased Ida-Viru turistidest vaid viis protsenti ehk siin käis neid aastas ligikaudu 5000. Näiteks Tartus oli see arv kuus korda suurem. Sellise tulemuse saavutamine ei tule ühe aastaga, kuid tahame, et lätlased hakkaksid Ida-Virumaa külastamist rohkem oma reisiplaanidesse võtma. Ida-Virumaa ei ole Läti inimestele oluliselt kaugemal kui Tallinn.