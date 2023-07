Korteriühistu tegi trepikojast seinamaalingutega "kunstisaali"

Kui kätte jõudis trepikoja renoveerimise aeg, ei hakanud Sinivoore 13. maja elanikud elukutselisi ehitajaid otsima, vaid otsustasid kokkuhoiu mõttes oma jõududega hakkama saada. Seda enam, et kogemust neil on: keldrit, mille korteriühistu esimees Jelena Mutonen on kahhelkivijääkidest lõbusate mosaiikpiltidega kaunistanud, on uudistamas käinud külalised pealinnastki...