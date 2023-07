JUHTKIRI ⟩ Valitsus kihutab silmakirjalikkuse lainel edasi

Selle kinnituseks tuli Kiili erakonnakaaslasest rahandusminister Mart Võrklaev kolmapäeval välja automaksu väljatöötamise kavatsusega, ajades seejuures taas silmakirjalikku juttu, et see pole mõeldud niivõrd riigieelarve täitmiseks, kuivõrd looduse hoidmiseks.

Automaks on Eestis sisuliselt olemas ja selleks on kütuseaktsiis. Mida rohkem ja mida suurema januga autoga sõidad ning loodust saastad, seda rohkem kütuseaktsiisi riigile ka maksad. Kunagine poliitikute jutt, et kütuseaktsiisiga laekuv raha läheb teede ehitamisse, on ammu osutunud silmakirjalikuks mulliks. See läheb riigieelarvesse ja muu hulgas selleks, et peamiselt Tallinnas elava ametnike armee heaolu aina kasvaks.