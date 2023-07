LAURI LÄÄNEMETS ⟩ Õiglasem maksutulu jagunemine annab Ida-Viru omavalitsustele elujõudu

Sellise ebavõrdsuse vähendamine on valus ka neile, kel hästi läheb. Aga need 14 omavalitsust, kes omakorda 64 omavalitsust hädast välja või nende raskusi leevendada aitavad, saavad suurepäraselt aru solidaarsuse vajalikkusest. Ja neist põhimõttelistest muutustest tuleb avatult rääkida. Sest kui kõigile Eestis on aastakümneid sisendatud, et edukus on vaid enda teha, peame vähemalt nüüd, üldise jõukuse kasvades (aga selle väga ebaühtlasel jagunemisel) seda mõtteviisi muutma.

Kõnekas võrdlus: Euroopa Liidu keskmisest sisemajanduse kogutoodangust moodustab Harjumaa 120 protsenti ja ülejäänud Eesti piirkonnad on 50 protsendi juures. Palgatulu maksumaksja kohta on Viimsis kaks korda suurem kui Narvas. Jõukamatel omavalitsustel kasvavad tulumaksulaekumised aastas 15 protsenti ja teistel piirkondadel jääb kasv ca 5-7% juurde. See on kolmekordne vahe Eesti eri piirkondades, mis asuvad füüsiliselt üksteisest mitte rohkem kui paarisaja kilomeetri kaugusel, aga toimetuleku mõttes valgusaastate kaugusel.

See ei ole mingi "vaesuse ümberjagamine", kui 15protsendilise aastakasvuga vallalt võtame 1% tuludest ja aitame väiksema laekumisega linna või valla elu taas käima tõmmata. Oluline on ka mõista, et 8,3 miljonile lisandub 3 miljoni eurone väikekoolide toetusmeede. See on vajalik, et väiksema õpilaste arvuga koolid, kes muidu on elujõulised, ei kannataks ühe puuga lööva hariduse rahastamise mudeli all. Kui miski on väike, ei tähenda, et see oleks automaatselt vähem elujõuline.