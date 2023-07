NÄDALA KUJU ⟩ Vallo Reimaa

Kaks viimast aastat on olnud tal pöörased. Ühe kooli juhtimine on niigi pingerikas ja sisuliselt 24/7 töö. Reimaa võttis aga kaks aastat tagasi taas oma südameasjaks ka Jõhvi valla käekäigu. Valijatelt saadud tugeva toetuse eest polnud võimalik kõrvale astuda. Nii ongi ta viimastel aastatel iga nädal korduvalt sõitnud Jõhvi ja Tartu vahet. Mõnel päeval isegi mitu korda, sest Jõhvi volikogus tasakaalu leidmine ja vajalikele otsustele toetuse saamine on olnud samuti aeganõudev munitsipaalpoliitiline kõrgpilotaaž.