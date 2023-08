GULNARA SIDORENKO ⟩ Sillamäe "prügirevolutsioon" tuleb peatada

Sillamäe on Eesti ainus linn, millel on oma konteinerivaba ajalugu. Ilma kõigi silme all "ilutsevate" räpaste konteineriteta, eri masti jäätmemajadeta, konteineriplatside ja muude silma riivavate "ilustisteta".

Omal ajal andis ka keskkonnaekspert Rein Ratas Sillamäe unikaalsele konteinerivabale jäätmekogumissüsteemile kõrge hinnangu. Paljude sillamäelaste meelest on see süsteem linna põhiväärtusi, tagades siin puhtuse ja korra. Aastakümneid on linnaelanikud säärase jäätmekäitlussüsteemiga rahul olnud, seda kõrgelt hinnanud ning soovivad, et see süsteem jääks kehtima ka tulevikus.