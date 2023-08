Olukord Ida-Viru tööturul kisub taas süngeks

Pilt töötukassa kodulehelt näitab, et olukord on taas muutumas pigem süngemaks. Augusti alguseks ulatus töötuse tase maakonnas 12,7 protsendini ja töötute arv oli 7165. Kui tavaliselt on töötuse tase suvel langenud, siis tänavu on vastupidi. Juuniga võrreldes on töötute arv kõigest kahe kuuga tõusnud maakonnas 700 inimese võrra.