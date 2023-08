JUHTKIRI ⟩ Kohtla-Järve vana piirkonna uus elu

Sel suvel valminud politsei- ja päästehoone asub küll ennesõjaaegse ja nõukaaegse linnaosa piiril, kuid on järjekordne märk sellest, et piirkonda on naasmas elu. Enne seda on ju põhjaliku renoveerimise saanud seal kandis asuv linnapark koos kultuurikeskusega, valminud uus staadion ja spordikeskus, promenaadi rajamine on andnud sellesse kanti uue elu hõngu ja ka keemiaettevõtted on kõvasti pingutanud, et oma tootmist keskkonnasõbralikumaks muuta.