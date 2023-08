RAUNO PÕLD ⟩ Lüganuse vallavanem peaks ametist lahkuma

Sellised seisukohad leidsin, lugedes uuesti Lüganuse vallalehe 2021. aasta detsembrikuu numbrit, kus Marja-Liisa uue vallavanemana on intervjuu andnud. Just see "lahenduste leidja" osa kriipis hinge, sest see on juba üks pool, millest Kiviõli 1. keskkooli koolipidajana pole vallavanem suutnud kinni hoida.

Otsustasin vaadata praeguse võimu tegemisi laiemalt ning saada selgust, kas oma tegevusega on ainult kooliga seonduvalt valesamme astutud või on probleem laiem. Sirvisin alustuseks valla ametnike nimekirja ning kurb on tõdeda, et ametist on lahkunud palju häid spetsialiste, jättes enda järel haigutama suure augu, kuhu võim pole suutnud inimesi leida.

Laseme võimule need, kelle visioon lähtub valla arengust ja huvidest.

Jah, häid spetsialiste ongi raske leida − kui vallavõim seda ka Kiviõli 1. keskkooli puhul näeks. Praegu otsitakse tööle arendusnõunikku, juristi, lastekaitsespetsialisti, majanduskeskuse juhatajat. Ametnike nimekirjas on lisaks veel puudu sotsiaalnõunik, haridusspetsialist, registripidaja ja hankespetsialist. Kokku kaheksa inimeseta ametiposti ja mitmed neist on oma ala ainukesed esindajad.

Nimekirjas pole enam ka kultuurinõunikku ning tõesti, vallavalitsuse ettepanekul on volikogu otsusega nr 1-3/111 see ametikoht struktuurist välja arvatud. Kurb on tõdeda, et protokollist ei tule isegi välja, et selle küsimuse üle oleks toimunud sisulist arutelu või tekkinud küsitavusi − on lihtsalt otsustatud.