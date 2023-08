Mida arvate Nõukogude monumentide teisaldamisest aasta hiljem?

Mida võib vene inimene sest arvata? On ebameeldiv, et meid nii väga ei sallita ja monumendid ära koristati. Olen siin viiskümmend aastat elanud, makse maksnud.

Halvasti arvan. Oleksid võinud alles jääda − need on ju ajalugu ega seganud kedagi.

Foto: Ilja Smirnov

Mihhail Komaško, ajakirjanik:

Minul selles suhtes emotsioone ei ole. Toona tundus mulle, et see trauma, mille riik Narvale tekitas, jääb kogu eluks. Kuid sel aastal on juba nii palju kõike muud juhtunud, et see enam ei meenugi.