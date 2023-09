ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kes saab maadevahetusega endale rohkem maksumaksjaid?

Maksumaksjate poolest võidab kindlasti Jõhvi, sest nendest vahetusse minevatest piirkondadest kõige asustatum on Tammiku tee, mis selle plaani järgi peaks tulema Jõhvile. Seal on 10 maja, mis on kõik asustatud, ja kokku elab seal minu andmetel 66 inimest. Kõigil ülejäänud aladel, millest jutt on, on hajaasustus. Päris õige ei ole siin väita, et keegi annab kellelegi midagi ära. Peamiselt puudutab see erakinnistuid ja Jõhvi ei anna ära mingit munitsipaalmaad või munitsipaalmetsa. Pigem on need muutused seotud ligipääsudega nendele kinnistutele. Pindala poolest saab Kohtla-Järve aga maad rohkem, kui Jõhvi vastu saab.