TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kellest võiks saada vääriline valitsuse esindaja Ida-Virumaal?

Foto: Peeter Lilleväli Olga Šištšenko, tööotsija: Arvan, et parim kandidaat sellesse ametisse oleks Etti Kagarov. Ta on tegus, tähelepanelik ja tore inimene ning tal on palju huvisid ja sidemeid. Olen alati tema poolt!

Foto: Peeter Lilleväli Mari Saaremägi, ametnik: Ma ei teagi. See küsimus tuleb mulle praegu ootamatult, seetõttu ma konkreetset nime ei ütle, ent jääb tunne, nagu oleks tegu täiesti kunstlikult loodud ametikohaga.

Foto: Peeter Lilleväli Merike Aas, koduperenaine: Selleks võiks saada Tauno Võhmar. Ta on end juba tõestanud ning näidanud, et oskab juhtida. Ta tunneb maakonda ja kohalikke elanikke ning on ka seltskondlik ja avatud inimene.

Foto: Peeter Lilleväli Irina Linde, noor pensionär: Põhiline, et see oleks meie piirkonna elanik. Viimasel ajal on mul jäänud mulje, nagu arvaks valitsus, et meil siin on ebakompetentsed inimesed, kes ise toime ei tule. Mina isiklikult näen selles ametis Tauno Võhmarit − ta on näidanud end hea spetsialistina. Ta alustas Jõhvist ja siis oli ka raske aeg, kuid suuresti tänu tema pingutustele sai teoks palju algatusi, linn hakkas arenema ning on muutunud hubaseks ja kenaks.