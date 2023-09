NÄDALA KUJU ⟩ Mihhail Kõlvart

Küllap oli Kõlvartil käepärast ka isuäratav meepott, sest tema erakonna juhiks valimisest ei jõudnud mööduda veel ühte ööpäevagi, kui Keskerakond teatas, et nende Narva liikmed on jälle suured sõbrad. Nende esimesteks parteilisteks talguteks ja ühtlasi ustavuse prooviks saab Katri Raigi eemaldamine Narva linnapea ametist.

Kui palju ühendavad üksteist taasleidnud Narva keskerakondlasi maailmavaatelised seisukohad, soov Narva elu parandamiseks midagi olulist ära teha või hoopis endale terenduvad ampsud Kõlvarti lubatud meepotist, on praegu keeruline aru saada. Uut linnapea kandidaati ega tegevusplaani ei ole seni keegi näinud.

Küll aga võib eeldada, et kui Narva operatsioon õnnestub, püüab Kõlvart midagi samasugust ette võtta ka Kohtla-Järvel. Seal on samuti Keskerakonna nimekirjas kandideerinud eri leerides ja ametlikel keskerakondlastel on hallis majas tühjad pihud.