ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kust tuleb see optimism, et Ida-Virumaal õnnestub õiglase ülemineku fondi raha tähtajaks ära kasutada?

See tuleneb eelkõige sellest, et ka teie volikogu liikmetena olete huvitatud, et see raha saaks kasutatud, ja aitate sellele kaasa. See on nii meie piirkonna kui ka sealhulgas Kohtla-Järve ja teiste siinsete omavalitsuste huvides. Seda raha ei ole vaja rahandusministeeriumile ega EASile [ettevõtluse arendamise sihtasutusele]. Seda on vaja Ida-Virumaale. Sellest tulenevalt usun, et kõik räägite fondi võimalustest nii oma valijate kui ka siin tegutsevate ettevõtetega. Sel juhul saab ka see raha sihipäraselt kasutatud ja sellest tuleb kasu kogu Ida-Virumaale.