OTTO PUKK ⟩ Eesti majandust silotornides istudes ei käivita

Näiteks kui riigis on raha puudu ning ainus võimalus sellest olukorrast pääsemiseks on suurendada eksporti, siis peaksime seadma tööstuspoliitika prioriteetsemaks ja kujundama muid poliitikaid nii, et need töötaks tööstuspoliitika kasuks. Praegu on aga iga ministeeriumi poliitikad ja eesmärgikesed justnagu sama pulga peal.

Tegelikult tuleks ühe suure peaprobleemi lahendamiseks teha teistes valdkondades kompromisse. Mitte nii, et kõik eesmärgid ja poliitikad ja ministeeriumid ja ministrid takkapihta on ühtemoodi olulised. Väikses riigis nagu Eesti ei ole nii palju ressursse, et kõike korraga teha. Aga kui me anname endale aru, et eksportiv tööstus on riigi rahamasinale number üks prioriteet ja sinna on vaja tööjõudu, siis peavad haridus- ja immigratsioonipoliitika seda eesmärki toetama.

Äkki peaks selleks ainult inseneridel olema tasuta kõrgharidus? Äkki peaks ekspordisektorisse töölepingu saanud töötajad olema Eestisse teretulnud, mis iganes tasemel neid vaja on?

Ainuke järeldus eelnevast on, et Eesti riigis puudub ühtne strateegiline juhtimine. Iga ministeerium tegutseb omaette oma kitsaste eesmärkide nimel, mis jumala eest ei tohi kuidagi põkkuda mõne naaberministeeriumi tööväljaga. Kõik initsiatiivid kompromissitatakse katki ministeeriumite tasemel ning alles jääb tasapaks sodi, mis mitte kuhugi ei vii ja millel puudub perspektiiv.