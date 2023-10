Sel esmaspäeval ametisse asunud valitsuse Ida-Viru esindaja Jaanus Purga tõdeb, et siit on seoses põlevkiviga sada aastat rohkem võetud kui siia tagasi antud ning nüüd on tulnud aeg jätta see siia, et kujundada selle abil tulevik, mis võimaldaks elada ka põlevkivijärgsel ajal.