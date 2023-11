JUHTKIRI ⟩ Keskerakonna tõetund Ida-Virumaal

See, et Keskerakonna sees on mitu Keskerakonda, ei ole aga Ida-Virumaal küll teadmata, sest siin on lõhenemisi ja erimeelsusi kohalike parteilaste seas olnud arvukalt ennegi. Erakonna osakonnad on eri aegadel Ida-Virumaal käitunud ja rääkinud nii, nagu ei kuulukski ühte organisatsiooni.

Kohtla-Järvel ja Narvas hoidsid kohalikud Keskerakonda kuuluvad poliitikud aastaid võimuohje nii tugevasti pihus, et ükskõik mis jamad siin ka üleriigilisele tasandile välja ujusid, anti neile keskkontorist paljud asjad lihtsalt andeks.

Samas tuleb tõdeda, et keskerakondlastega on Ida-Virumaal kaasnenud ka üksjagu skandaale, olgu need seotud korruptsiooniasjadega Kohtla-Järvel ja Narvas või Jõhvi kunagise skandaalse vallavanema Martin Repinskiga.

Eks kõik see kokku saigi põhjuseks, miks Keskrakonnal Ida-Virumaa traditsioonilistes kantsides eelmistel valimistel enam varasemaga võrreldes nii hästi ei läinud. Jõhvis saadi üsna nadi tulemus, Narvas ja Kohtla-Järvel kaotati võim, kuigi esimeses on see nüüd suurte pingutuste toel taastatud.