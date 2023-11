TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Mida te pühadekingiks soovite?

Foto: Peeter Lilleväli

Marina Lukjanova, kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu juhatuse liige:

Tabasite mind ootamatult ja mul on sellele küsimusele raske kohe vastata. Konkreetseid kingisoove mul isiklikult ei olegi. Põhiline on see, et meil kõigil oleks töö ja saaksime selle eest normaalset palka, mis võimaldaks meil osta seda, mida tahame. Tervis on samuti oluline, seega võiks olla ka midagi selle toetamiseks. Kingitus on eelkõige tähelepanu, seega polegi oluline, milline see täpselt on.