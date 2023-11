JAANUS PURGA ⟩ Tulge raha küsima, seda on

Enne seda sai kolmapäeval Jõhvis kuulda haridus- ja teadusinimeste ambitsioonikatest plaanidest, mis on seotud uute Ida-Viruga seotud teadustööde ning loodavate tulevikku suunatud õppekavadega. On ka põhjust olla ambitsioonikas: haridus- ja teadusministeeriumi meetmete maht fondis on 50 miljonit eurot ja lisaks läheb teadusmahuka majanduse arendamiseks ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tegevuste alt üks osa teadus- ja uurimisasutustele.

On väga hea, et just meie kolledžites hakatakse õpetama tuleviku majandusele vajalikke erialasid, näiteks rohelised energiatehnoloogiad, jätkusuutlik tööstus, ettevõtlus ja digilahendused jms. Erakordselt vajalikud on kutseõpe ning täienduskoolitused, uued õppekavad kutseõppe valdkonnas on näiteks päikeseelektrisüsteemide hooldustehnik, mehhatroonik, erinevate CNC-pinkide operaator − juba praegu äärmiselt nõutud oskused tööjõuturul.