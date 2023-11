JUHTKIRI ⟩ Keelereform koolides peab lähtuma reaalsest olukorrast

Esmapilgul tundubki uskumatuna, et nii lühikese aja jooksul õnnestub edukalt käivitada niivõrd põhjalik reform. Sageli unustatakse siiski asjaolu, et üleminek eestikeelsele õppele ei toimu ühe ropsuga, vaid järk-järgult − koolides puudutab see järgmisel õppeaastal vaid esimesi ja neljandaid klasse. Ega siingi tekib küsimärke. Lasteaedades näiteks tuleb üle minna eestikeelsele õppele kohe. Võib-olla lasteaialastele polegi see ületamatu raskus, aga kust võtta korraga nii palju kvalifitseeritud õpetajaid?