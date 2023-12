Töötukassa aitab põlevkiviettevõtete töötajatel leida uue töökoha

Põlevkivisektori töötajad, keda toetatakse, töötavad praegu ettevõtetes AS Eesti Energia, AS Kirde Varad, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ning põlevkivi kaevandamisega otseselt seotud ja samasse kontserni kuuluvates ettevõtetes AS Enefit Power, AS Enefit Solutions, osaühing VKG Kaevandused, AS VKG OIL, OÜ VIRU RMT, OÜ VKG Energia ja OÜ VKG Logistika.