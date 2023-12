Mis on Møller Auto autovahetus?

Kui kaaluda vahetust, siis tasub arvestada kaasnevate kuludega. Näiteks võib ettevõte nõuda auto tehnilise seisukorra kontrolli eest tasu. Samuti võib olla piiranguid vana auto väärtusele, mis võib mõjutada uue auto valikut.

Oluline on teada, et trade-in'i puhul ei pruugi uue auto valik sõltuda müüdava auto väärtusest. Kliendil võib olla võimalus valida endale sobiv mudel, sõltumata müüdava auto väärtusest. Møller Autos on kasutatud autode valik lai ja mitmekesine ning sinna ei kuulu mitte ainult meil müügil olevate Volkswageni ja Škoda mudelid, vaid ka kõikide teiste brändide autod. Lisaks ei ole vaja kliendil

muretseda auto seisukorra pärast, kuna meie valikus on vaid kontrollitud ja tehniliselt korras sõidukid, millel on lisaks ka meie garantii, et tagada sõidukiomanikule võimalikult muretu ja mugav autovahetuse protsess.

Foto: Moller Auto

Võib öelda, et autovahetuse teenuse abil saame kliendile pakkuda mugavust ning lihtsustada vanast autost vabanemise protsessi. See võimaldab kliendil keskenduda vana auto müügiga tegelemise asemel uue sõiduki valikule, säästes aega ja energiat, ning sõita koju just talle sobiva uuema või koguni uhiuue autoga.

Foto: Reklaam